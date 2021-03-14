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Катунь24: Великий пост в 2021 году: когда начнётся и как правильно его соблюдать?

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Великий пост в 2021 году: когда начнётся и как правильно его соблюдать?13 марта 2021, 16:47

Даты начала и окончания Великого поста каждый год разные, так как зависят от Пасхи. Начинается он в понедельник, за семь недель до Пасхи, и заканчивается в субботу, перед этим Светлым праздником. В 2021 году Великий пост будет длиться с 15 марта по 1 мая.

Фото: pixabay.com

Великий пост – наиважнейший и наидревнейший многодневный пост в христианстве. Считается, что Великий пост является самым поучительным, красивым, трогательным и светлым временем во всем православном календаре. Этот сорокадневный период всецело направлен на подготовку к главному христианскому празднику – Светлому Христову Воскресению или, как его еще называют, Пасхе.

На самом деле Великий пост состоит не из сорока дней, он включает в себя все сорок восемь дней строгой подготовки к Пасхе как души, так и тела. 

Части пасхального Великого поста:

  • Четыредесятница (первые 40 дней); 
  • Лазарева суббота (1 день – Вербная суббота перед Вербным воскресеньем); 
  • Вход Господень в Иерусалим (1 день – Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи); 
  • Страстная неделя (6 дней – вся неделя с понедельника по субботу перед праздником Светлой Пасхи). 

Календарь питания по дням во время Великого поста

Богослужебный устав, описывающий основные традиции жизни церкви (Типикон), так описывает правила трапезы в период Великого поста: 

  • От скоромных продуктов (пища животного происхождения – мясо, жиры, молоко, масло, яйца и пр.) следует полностью отказаться на протяжении всего поста. 
  • В первую седмицу и последнюю седмицу Великого поста необходимо соблюдать режим питания особенно строго. Дух, душу и тело нужно держать в особой суровости в эти две недели. 
  • В понедельник, среду и пятницу каждой недели Великого поста пищу можно употреблять только в холодном виде (называется это сыроедением) без масла (нельзя даже растительного), а трапезничать позволено только единожды в сутки, в вечернее время. 
  • Во вторник и четверг каждой седмицы Великого поста пища принимается лишь один раз в день – вечером. В эти дни горячая пища позволительна, однако масло добавлять нельзя. 
  • По выходным – субботам и воскресеньям – постящиеся получают некоторые послабления: можно вкушать пищу с добавлением растительного масла и дважды в сутки употреблять немного красного вина. 
  • В пятницу, завершающую Великий пост недели (Страстная седмица), от еды воздерживаются. 
  • В субботу Страстной недели верующие постящиеся христиане не едят вовсе. 
  • В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы разрешается вкушать рыбу, но лишь в том случае, если этот церковный праздник не выпадает на Страстную седмицу. 
  • В Вербное воскресенье также разрешена рыба. 

Если на период Великого поста выпадают праздники святых, то в эти дни также делают послабления в виде вина и горячей пищи с растительным маслом. 

Что разрешается в Великий пост

Овощи

К овощам относится капуста, которая бывает разных видов и на вкус абсолютно разная: брокколи, белокочанная, цветная, пекинская и брюссельская. Также можно кушать картофель, помидоры, огурцы, сельдерей, сладкий перец, стручковую фасоль, морковь. Не стоит забывать и о свежей зелени – укроп, петрушка, зеленый лук, шпинат, щавель, базилик, кинза, листовые салаты и т.д. 

Крупы 

Согласитесь, обычно семья останавливает свой выбор на двух-трех любимых кашах, а в то же время выбор разнообразных круп в магазинах очень велик. Попробуйте присмотреться и разнообразьте свое постное меню кашами из новых круп. 

Бобовые 

Горох, бобы и фасоль – важнейшие источники белка в дни Великого поста. А если вы или члены вашей семьи занимаются спортом, обязательно включайте в рацион эти полезные ингредиенты. Их можно добавить в овощное рагу или приготовить из них пюре. Очень вкусным получается лобио из фасоли, моркови и сладкого перца. 

Фрукты 

Конечно, можно и нужно употреблять фрукты: цитрусы (апельсины, грейпфруты, мандарины, лимоны), виноград, гранаты, клюкву, яблоки. Фрукты в период поста можно включать в семейное меню в любом виде: и выдавливать из них сок, и добавлять в салаты. 

Грибы 

В Великий пост грибы равноценно заменят мясо и рыбу. Из тщательно вымытых и очищенных грибов готовят суп, закуску, шницель, соус-поджарку для каш и дерунов, жаркое и т.д. 

Рыба 

По строгим правилам пасхального поста рыба попадает под запрет, но ее можно употреблять, как уже говорилось выше, в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. А в Лазареву субботу разрешена рыбная икра. 

Сладости 

Для сладкоежек есть хорошие новости: в дни Великого поста можно есть и сладости, однако они должны быть приготовлены без использования скоромных продуктов. Можно: овсяное печенье, халву, горький шоколад без добавления молока, леденцы, козинаки, клюкву в сахарной пудре, мед и сахар. 

Напитки 

Если сильно заскучали по молоку – попробуйте найти в магазинах соевое или кокосовое. А также можно отыскать соевые йогурты и соевый тофу. 

Можно: какао (настоящий, не быстрорастворимые смеси, содержащие сухое молоко), кофе, чай, компот, узвар, морс, сок, кисель, красное вино по выходным (не в дни Страстной недели). 

Другие продукты

Также можно включить в свой рацион: 

  • водоросли; 
  • корейские салаты; 
  • семечки; 
  • орехи; 
  • макароны, в составе которых нет яиц; 
  • мучные изделия из муки, воды и соли; 
  • хлеб (без использования молока и яиц), пресные лаваши, криспы; 
  • соусы (кетчуп, постный майонез, аджика, соевый соус, томатная паста); 
  • бальзамический, яблочный, столовый уксус.

По материалам god2017.com

Катунь24

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