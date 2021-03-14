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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае мачеха пять лет издевалась над ребенком

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

В Алтайском крае мачеха пять лет издевалась над ребенком13 марта 2021, 15:14

Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала мальчика в школу.

В одном из сел Советского района с 2015 по 2020 год обвиняемая истязала мальчика, 2006 года рождения. Ребенка она взяла под опеку. Всё это время она избивала и оскорбляла его.

Из-за того, что органы опеки и попечительства района ненадлежащим образом вели работу с замещающей семьей, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, сообщили в Следкоме.

Сейчас мальчика изъяли из семьи, ему оказывается психологическая помощь.

Катунь24

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