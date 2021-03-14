Катунь24: В конце марта в Алтайском крае начнет работать закон о вытрезвителях

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В конце марта в Алтайском крае начнет работать закон о вытрезвителях13 марта 2021, 14:40

На федеральном уровне такой закон действует с 1 января 2021 года. В регионах местные власти должны принять его в течение трех месяцев.

Фото: pixabay.com

Вытрезвители не начнут работать сразу же с принятием поправок в местное законодательство. Субъектам нужно будет создать специальные учреждения — бюджетные, частные или частно-государственные.

«При создании вытрезвителей можно рассматривать как вариант государственно-частное партнёрство. В некоторых странах, регионах такая практика есть», – отметила Стелла Штань, представитель губернатора в АКЗС.

Как сообщают «Вести Алтай», формат работы вытрезвителей в Алтайском крае еще не выбран: нужно определить ведомство, ответственное за эти учреждения. На данный момент эта тема находится на стыке полномочий алтайского Минздрава и Минсоцзащиты.

Формат стоимости услуг вытрезвителя оставлен на усмотрение регионов. Принудительно опьяневших людей в вытрезвители смогут доставлять только полицейские на основании медицинской экспертизы.

Катунь24