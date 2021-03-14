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Катунь24: В выходные на борьбу со снегом на улицы Барнаула выйдет больше 150 единиц техники

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

В выходные на борьбу со снегом на улицы Барнаула выйдет больше 150 единиц техники13 марта 2021, 11:22

Дорожники продолжают убирать снег с проезжих частей и тротуаров краевой столицы.

Фото: pixabay.com

В ночь на 13 марта 2021 года на улицах города работали комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики — всего 95 единиц техники. Они вывезли снег с участков улиц Георгиева, Челюскинцев, Северо-Западной, Молодежной и Эмилии Алексеевой.

В администрации Барнаула отметили, что в это выходные на дорогах краевой столицы будет работать до 154 единиц снегоуборочной техники в сутки.

Катунь24

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