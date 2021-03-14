Катунь24: Василий Капельник: традиции и приметы на 13 марта

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Василий Капельник: традиции и приметы на 13 марта13 марта 2021, 08:02

Обычно 13 марта бывает оттепель. По приметам дня судили об урожае. В народном календаре дата получила название Василий капельник, Василий теплый, Василий каплюжник, дроворуб. Православная церковь 13 марта почитает преподобного Василия исповедника, пострадавшего при правлении иконоборца Льва Исавра (717-741).

Фото: pixabay.com

Василий Исповедник был учеником и сподвижником Прокопия Декаполита, вместе с которым пострадал в период иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре. Василий и Прокопий были преданы истязаниям и посажены в тюрьму, где находились до самой смерти жестокого императора. После освобождения, Василий прожил ещё около 10 лет. Умер он в 750 году.

Традиции и обычаи

В этот день обычно бывает оттепель. Днем солнышко заметно пригревает и с крыш начинает капать.

Придёт Василий тёплый и зима заплачет.

Василий капельник зиму плакать заставляет.

Однако до настоящего тепла ещё далеко. Поэтому в избах продолжали топить печь, чтобы в жилище было комфортно находиться. Огонь нашим пращурам представлялся живым существом. Подобно человеку он спит, ест, пьёт. При хорошем уходе он ласковый, добрый и покладистый, но если разгневать его, то может выйти из подчинения:

зажечь в трубе сажу;

обуглить хлеб;

испортить еду в горшках;

спалить дом дотла.

Плюнуть в печной огонь или залить его водой считалось святотатством. По мнению крестьян, у человека, который такое совершит, непременно начнут болеть руки, а на губах и во рту появятся незаживающие раны. Если кто-то из домочадцев после расчесывания бросит в печь снятые с гребня волосы, то у него сильно и долго будет болеть голова. Огонь в печи зажигали с молитвой. Во время этого нельзя было громко разговаривать и ссориться, чтобы не накликать беду.

На Руси 13 марта начинали рубить дрова для лесосплава.

Крестьяне в этот день заносили в дом веточку сосны. Считалось, что она приносит благополучие и здоровье, очищает воздух в жилище. С Василия теплого наши предки собирали сосновые почки, чтобы потом приготовить целебные отвары, которые зачастую использовали при лечении простудных заболеваний.

В день почитания Василия Исповедника детей лечили от «овечьей одышки» ‒ брюшной водянки, возникающей вследствие скопления жидкости в брюшной полости. Во время недуга у больного опухал живот, и начиналась сильная одышка. Чтобы вылечить заболевшего ребенка, 13 марта мать заворачивала его в овечий тулуп и клала возле порога, а отец в избу загонял овец, а потом выгонял их обратно. По поверью, овцы, проходящие мимо ребенка, забирают его недуг на себя.

В народе этот день считали одним из самых несчастливых в году, поэтому надо быть особенно осторожным. Уходя из дома, следует прочитать молитву и оберег, который защитит вас от зла и неприятностей.

Приметы и поверья

Если дождь идет, лету быть мокрым. Солнце в кругах – к хорошему урожаю. Длинные сосульки – долгий лён. Ещё длинные сосульки обещали затяжную весну. Весенняя капель предвещает удачную охоту на зайцев. Если на Василия Капельник с крыш свешивается много сосулек, то будет урожай зерновых. Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет. Месяц рогами вниз – к теплу. Грач прилетел – снег сойдет рано, а лето будет дождливым. Сны с 12 на 13 марта могут сбыться на девятый день. Если сновидение, увиденное днем 13 марта, было уже прежде, то ждите его исполнения.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24