Катунь24: В Барнауле обсудили проблемы сохранения исторической части города

В Барнауле обсудили проблемы сохранения исторической части города12 марта 2021, 21:00

За круглым столом в Алтайском госуниверситете собрались представители общественности, архитекторы, члены общественных палат города и края.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле обсудили проблемы сохранения исторической части города

Актуальность встречи обусловлена тем, что за 5 лет до предстоящего юбилея города необходимо обратиться в федеральную комиссию, которая принимает решение о финансировании различных программ в рамках юбилеев исторических городов Российской Федерации.

Алтайский край сейчас активно развивает туристическое направление. И сохранение исторического облика Барнаула может сделать его более привлекательным для туристов. Для этого требуется гармонизировать интересы бизнеса и приезжающих в краевую столицу.

Для культурно-патриотического воспитания городская среда тоже важна, обращали внимание участники круглого стола. И интерес у молодёжи к истории города растёт.

Предложения, которые внесли участники заседания, доведут до мэра города и губернатора края. А осенью планируется расширить круг участников обсуждения. Тогда проведут совместное заседание двух Общественных палат – Алтайского края и города Барнаула – с приглашением чиновников и предпринимателей города. На нём будут выработаны конкретные предложения по подготовке города к юбилею.

Катунь24