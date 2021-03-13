Катунь24: В Барнауле начали готовить к паводку водопропускные устройства

В Барнауле начали готовить к паводку водопропускные устройства12 марта 2021, 19:58

Работы ведутся в Центральном районе города.

Фото: официальный сайт Барнаула

В поселке Бельмесево очищают водопропускные сооружения по улице Иркутской, а в микрорайоне Радужный по улицам Молодежной и Полевой. В селе Лебяжье заменили водопропускную трубу по улице Садовой. Подрядная организация планирует отсыпку низменных участков от улицы Пароходной, 11 до переулка Перевозного, 1 в микрорайоне Затон. К середине марта в соответствии с муниципальным контрактом подрядчик завезет и уложит 1579 кубометров глины и 606 кубометров песка.

Для минимизации подтоплений талыми водами организован вывоз снега с низменных мест в пригороде и в центральной части города, сообщили в администрации Барнаула.

Также в Затоне завершили обход жителей, уточнили списки проживающих, вручили памятки по действиям при угрозе наводнения. Собственникам домов напомнили о страховании как одном из эффективных способов защиты имущества. Оно предусматривает защиту от ряда опасностей. Это не только наводнение, но и возгорания: из-за неисправности электропроводки, взрыва бытового газа, в результате удара молнии. Чтобы обезопасить имущество от этих бедствий, можно обратиться в любую страховую компанию.

Всю необходимую информацию о складывающейся обстановке можно получить через администрацию Центрального района (тел. 63-08-25), штаб по делам ГОЧС Центрального района (тел.: 63-13-63, 36-47-52), Территориальное управление микрорайона Затон (тел. 31-13-54), Лебяжинская сельская администрация (тел. 67-98-00), Южная поселковая администрация (67-61-94), Единая диспетчерская служба города Барнаула (тел. 29-91-88).

Катунь24