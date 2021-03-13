Катунь24: В Барнауле продается дом с собственным мясным цехом

В Барнауле продается дом с собственным мясным цехом12 марта 2021, 18:48

Риелтор продает объект за 9,9 млн рублей.

Фото: https://altayrealt.ru

Мясной цех площадью 50 кв. м находится в одноэтажном здании с несколькими входами. В нем есть все необходимое для работы оборудование: от холодильных камер с разными объемами и температурами до погребов. Кроме того, собственник готов помочь покупателю и обучить его мясному производству.

На участке расположен жилой дом площадью 120 кв. м. Он построен из бруса, утеплен и обшит сайдингом. На двух этажах расположены кухня-гостиная, спальня, каминный зал, совмещенный санузел. Также внутри находится все необходимая техника и мебель.

Необычная усадьба находится в садоводстве «Прогресс» в поселке Сибирская Долина. Ее площадь – 7,6 сотки. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», кроме мясного цеха на территории объекта находится баня, летняя кухня, беседка, гараж, хозпостройка, глубинная скважина, насосная станция и накопительная емкость для воды. Также имеется огород с теплицей, кустарниками и деревьями.

Катунь24