Катунь24: В Барнауле студенты-иностранцы отметили Масленицу

В Барнауле студенты-иностранцы отметили Масленицу12 марта 2021, 18:05

Накануне праздника студенты из Нигерии, Индии, Египта провели блиц-фотосессию в русских народных костюмах.

Фото: АГМУ

Как рассказали в пресс-службе Алтайского государственного медицинского университета, обучающиеся были в полном восторге от народных костюмов и угощений.

Напомним, в 2021 году Масленица продлится с 8 по 14 марта. На этой неделе принято есть блины, ходить друг другу в гости, участвовать в народных гуляньях, наряжаться в народные костюмы, петь и танцевать.

Катунь24