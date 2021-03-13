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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле студенты-иностранцы отметили Масленицу

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

В Барнауле студенты-иностранцы отметили Масленицу12 марта 2021, 18:05

Накануне праздника студенты из Нигерии, Индии, Египта провели блиц-фотосессию в русских народных костюмах.

Фото: АГМУ

Как рассказали в пресс-службе Алтайского государственного медицинского университета, обучающиеся были в полном восторге от народных костюмов и угощений.

Напомним, в 2021 году Масленица продлится с 8 по 14 марта. На этой неделе принято есть блины, ходить друг другу в гости, участвовать в народных гуляньях, наряжаться в народные костюмы, петь и танцевать.

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Катунь24

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