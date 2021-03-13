Катунь24: В Алтайском крае возбудили уголовное дело против ветеринарного врача

В Алтайском крае возбудили уголовное дело против ветеринарного врача12 марта 2021, 17:26

Ветеринар обвиняется в получении взятки в размере 108,5 тысячи рублей.

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Дело возбуждено против одного из работников КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Барнаулу». Нарушение установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления МВД России.

Ведущий ветеринарный врач краевого управления ветеринарной службы региона в период с июня по декабрь 2017 года получал взятки за выдачу ветеринарных свидетельств. Эти документы позволяли перевозить продукцию растительного происхождения по заявленным согласно документам маршруту.

По информации Управления на транспорте МВД России по СФО, сейчас проводятся розыскные мероприятия и дальнейшее установление всех деталей преступления.

Катунь24