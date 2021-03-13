Катунь24: В Алтайском крае растёт число пациентов с хроническими заболеваниями почек

В Алтайском крае растёт число пациентов с хроническими заболеваниями почек12 марта 2021, 17:09

11 марта, во Всемирный день профилактики и лечения этого главного фильтрующего органа, наша съёмочная группа побывала в Краевой клинической больнице. Ежедневно около 60 пациентов с почечной недостаточностью проходят в ней процедуру гемодиализа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае растёт число пациентов с хроническими заболеваниями почек

Всемирный день профилактики и лечения заболевания почек Любовь Бедарева встретила в отделении нефрологии Краевой клинической больницы. Патологию почек у нее выявили около 25 лет назад. Затем последовала трансплантация, женщина вернулась к обычной жизни. Но четыре года назад вновь заболела.

С каждым годом нефрологических больных в крае становится больше. В 2019 году 717 пациентов нуждались в заместительной почечной терапии. По итогам прошлого цифра выросла на 50 человек. Им помогает гемодиализ – это заместительная терапия. К ней прибегают, когда почки не справляются с выведением токсинов из организма. В большинстве случаев пациенты приходят на процедуру через день. И так до конца жизни.

Спровоцировать патологию могут заболевания, не связанные с почками. Например, сердечно-сосудистые патологии. В группе риска и пациенты с сахарным диабетом: у 40 % больных нарушена работа почек. Симптомы того, что этот орган не в порядке: повышение артериального давления, слабость, отеки. Но проще всего найти болезнь по лабораторным признакам.

Почечная недостаточность не приговор. Больные живут долго, если соблюдают рекомендации врача. В регионе развита сфера нефрологии, есть современное оборудование, нет очередей на гемодиализ, развита трансплантация. Главная сложность: вовремя обратиться к врачу, ведь хроническая болезнь почек – это тихий убийца.

Катунь24