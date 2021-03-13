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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле дорожные службы устраняют наледь на дорогах и тротуарах

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

В Барнауле дорожные службы устраняют наледь на дорогах и тротуарах12 марта 2021, 17:05

Прошедший дождь и похолодание в краевой столице привели к гололеду на дорогах. Дорожники усилили работу по посыпке песком проезжих частей и пешеходных дорожек.

Фото: Администрация Барнаула

В первой половине дня 12 марта 2021 года в работе были задействованы коммунальные дорожные машины и пескоразбрасыватели, которые обработали проезжие части песчано-соляной смесью. На тротуарах работали тракторы со щетками, они прометали пешеходные зоны от свежевыпавшего снега.

После обеда рабочие стали очищать тротуары и посыпать их чистым песком, а на автомобильные дороги выехали спецмашины.

Работы проходят во всех районах города.

«Дорожные рабочие стараются охватить максимальное количество тротуаров и дорог, которые находятся на обслуживании предприятия в рамках муниципального задания», — сообщили в городской администрации.

Также дорожники вручную очищают от наледи остановки, пешеходные переходы и лестничные марши. Бригада очищает от наледи дорожку через мост по улице Кутузова.

По вопросам, связанным с очисткой тротуаров, можно обращаться по телефону центральной диспетчерской службы предприятия 504-360.

Катунь24

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