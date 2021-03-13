Катунь24: В Алтайском крае подожгли сельский магазин

В Алтайском крае подожгли сельский магазин12 марта 2021, 16:06

Сообщение о возгорании сельского продуктового магазина в Волчихинском районе Алтайского края поступило в полицию от его владельца.

Фото: pixabay.com

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, поджог совершил ранее неоднократно судимый местный житель, 1982 года рождения. Мужчина не стал отрицать своей вины. Причиной поджога, по предварительной информации, стали неприязненные отношения к владельцу, так как накануне между мужчинами произошёл конфликт.

Злоумышленник поздно вечером разбил стеклопакет молотком в магазине, через него вылил в помещение горючую жидкость и поджёг её. Благодаря тому, что возгорание увидели родственники потерпевшего, которые проживали рядом, им удалось потушить пожар своими силами. Если бы этого не произошло, то собственники могли понести многомиллионные потери. Установленный ущерб предварительно составил 150 тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Катунь24