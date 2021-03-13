Катунь24: В СГК составили рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Барнаула

В СГК составили рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Барнаула12 марта 2021, 15:23

Сибирская генерирующая компания составила ежегодные рейтинг и антирейтинг барнаульских управляющих организаций по итогам 2020 года. Вошедшие в него компании отбирали по полноте и своевременности оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения.

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В список лучших попали 12 УК Барнаула. Процент собираемости платежей за тепло по итогам 2020 года у них составил от 98 % до 104 %. В СГК уточнили, что превышение порога в 100 % обычно возникает, когда управляющая организация активно работает с должниками.

Лидер 2020 года — МУП «ЖЭУ № 30» города Барнаула. Замыкает список лидеров управляющая компания «Городской департамент ЖКХ».

Во главе антирейтинга лидеры такого же списка 2019 года — УК «Етро», УК «Столица», УК «Трест». Хуже всех ситуация обстоит у УК «Столица», которая обслуживает 7 домов — в 2020 году жители оплатили лишь 79,6 % начислений за тепло и горячую воду.

Общая сумма задолженности участников антирейтинга перед СГК за 2020 год составляет 82,5 млн рублей.

Катунь24