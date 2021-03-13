Катунь24: В России предложили сократить рабочую неделю для женщин

В России предложили сократить рабочую неделю для женщин12 марта 2021, 14:34

Идею предложила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на круглом столе о правах женщин 11 марта, сообщает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

Омбудсмен Москвы отметила, что совмещать работу и заботы в семье – большая нагрузка. Она считает, что один день, когда женщина находится дома, очень важен для её рабочей недели.

Идея сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней в России обсуждается уже несколько лет. Исследовательский центр портала SuperJob.ru в начале февраля провел исследование, в котором почти каждый второй россиянин (48 %) одобряет идею введения четырёхдневки. Сторонники предложения считают, что освободившийся день можно было бы использовать для домашних дел и дополнительной работы либо подработки. Противники предложения считают, что женщинам после введения четырёхдневки будет сложнее устроиться на работу.

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что готов вернуться к рассмотрению вопроса. Однако это нововведение не должно наносить вред экономике.

Катунь24