Катунь24: Виктор Томенко провёл рабочее совещание по ситуации в строительной компании «Барнаулкапстрой»

Виктор Томенко провёл рабочее совещание по ситуации в строительной компании «Барнаулкапстрой»12 марта 2021, 13:03

Участие в рабочем совещании приняли заместители председателя правительства края Виталий Снесарь, Данил Ситников, Денис Губин, глава регионального Министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев, руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко, глава Барнаула Вячеслав Франк и его заместители, директор АО СЗ «Барнаулкапстрой» Сергей Шумов, управляющий Алтайским отделением Сбербанка России Антон Малютин.

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На совещании был рассмотрен вопрос о состоянии дел в АО СЗ «Барнаулкапстрой». С докладом выступил генеральный директор компании Сергей Шумов.

Представители администрации Барнаула представили также дополнительную информацию о принимаемых мерах по защите «Барнаулкапстроя» от недобросовестных кредиторов. Работа в этом направлении ведется как в судебном порядке, так и с привлечением правоохранительных органов. Несмотря на то, что предыдущее руководство компании (в отношении которого возбуждено уголовное дело) допустило целый ряд нарушений и ошибок, текущее состояние самого предприятия можно охарактеризовать как устойчивое. АО СЗ «Барнаулкапстрой» располагает достаточным объемом активов для исполнения всех своих обязательств перед кредиторами. А также в настоящее время компания реализует несколько экономически эффективных проектов.

Текущие финансовые трудности носят временный характер, и для их преодоления выработан целый ряд мер.

Губернатор края Виктор Томенко обратил особое внимание всех участников совещания на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства «Барнаулкапстроя». В качестве основной задачи глава региона обозначил полное выполнение всех имеющихся обязательств перед участниками долевого строительства, в том числе и в ЖК «Парковый». Органам власти края поручено обеспечить максимальное содействие администрации Барнаула в этом процессе.

Вячеслав Франк доложил об организации взаимодействия с участниками долевого строительства и о системе информирования их о принимающихся решениях по строительству жилых домов.

Антон Милютин представил позицию Сбербанка о конструктивном подходе к разрешению сложившейся в АО СЗ «Барнаулкапстрой» текущей финансовой ситуации и готовности рассматривать все возможные варианты продолжения реализации проектов предприятия.

Губернатор края поставил на свой контроль ход дальнейшей работы по завершению строительства жилья для участников долевого строительства до полного исполнения «Барнаулкапстроем» всех имеющихся обязательств по заключенным договорам. Докладывать по ситуации губернатору лично будет глава Барнаула Вячеслав Франк в регулярном режиме, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Катунь24