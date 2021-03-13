Катунь24: В Алтайском крае обсудили вопрос о внедрении института муниципальных округов в муниципалитетах региона

В Алтайском крае обсудили вопрос о внедрении института муниципальных округов в муниципалитетах региона12 марта 2021, 12:32

11 марта прошла онлайн-пресс-конференция с представителем губернатора и правительства края в краевом Законодательном Собрании Стеллой Штань.

Главными темами стали совершенствование законодательства региона и вопрос о внедрении института муниципальных округов в муниципалитетах края.

Больше всего вопросов от журналистов поступило на тему муниципальных округов. Представителей СМИ интересовало, с чем эта инициатива связана, в чём преимущество новой формы организации местного самоуправления и как она экономически оправдана.

Стелла Штань объяснила, что в основной базовый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» были внесены изменения. Определился новый вид муниципального образования – муниципальный округ, который должен усовершенствовать управленческую модель.

Катунь24