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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае обсудили вопрос о внедрении института муниципальных округов в муниципалитетах региона

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

В Алтайском крае обсудили вопрос о внедрении института муниципальных округов в муниципалитетах региона12 марта 2021, 12:32

11 марта прошла онлайн-пресс-конференция с представителем губернатора и правительства края в краевом Законодательном Собрании Стеллой Штань.

Главными темами стали совершенствование законодательства региона и вопрос о внедрении института муниципальных округов в муниципалитетах края.

Больше всего вопросов от журналистов поступило на тему муниципальных округов. Представителей СМИ интересовало, с чем эта инициатива связана, в чём преимущество новой формы организации местного самоуправления и как она экономически оправдана.

Стелла Штань объяснила, что в основной базовый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» были внесены изменения. Определился новый вид муниципального образования – муниципальный округ, который должен усовершенствовать управленческую модель.

Катунь24

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