Катунь24: Виктор Томенко провёл заседание антитеррористической комиссии

Виктор Томенко провёл заседание антитеррористической комиссии11 марта 2021, 18:09

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов промышленности, профилактической работы, а также мониторинга процессов, влияющих на ситуацию в области противодействия терроризму.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Вопрос обеспечения безопасности объектов промышленности на территории края находится на постоянном контроле, его оценка и анализ позволяют комиссии в динамике отслеживать состояние защищенности и при необходимости инициировать подключение федеральных органов власти для решения выявляемых угроз безопасности. Так, отдельно проведена оценка состояния работы по обеспечению антитеррористической защищенности в филиале ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — «Бийский олеумный завод».

Также на заседании была дана оценка состояния адресной профилактической работы в Алтайском крае и подведены ее итоги за 2020 год. Для реализации профилактической работы в регионе функционирует отдельная межведомственная рабочая группа, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Председатель комиссии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что необходимо расширить направления ее деятельности, для чего привлечь в качестве непостоянных членов группы священнослужителей, духовных лидеров различных конфессий, представителей различных организаций — молодежных, общественных, спортивных. Это будет способствовать росту эффективности профилактической работы за счет качественного донесения информации до определенных целевых групп.

Члены комиссии рассмотрели также вопрос по организации исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом России.

В ходе заседания проведена оценка использования в Алтайском крае положения и регламента мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму. Это позволило Правительству Алтайского края исключить дублирование и неполноту собираемой информации по состоянию текущей обстановки в области противодействия идеологии терроризма и антитеррористической защищенности объектов и территорий, а также своевременно выявлять направления, требующие доработки, и формировать актуальные на сегодня задачи для их решения. По итогам мероприятия внесены дополнения, позволяющие на постоянной основе проводить оценку состояния объектов, подлежащих антитеррористической защите Алтайского края.

Катунь24