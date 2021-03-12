Катунь24: В Алтайском крае не продлят программу льготной ипотеки

В Алтайском крае не продлят программу льготной ипотеки11 марта 2021, 16:22

Центробанк предложил оставить льготные условия в регионах с низким спросом на жилье. Всего таких – 24.

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Продление льготной ипотеки как антикризисную меру предложила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», – отметила Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

Глава Центробанка выделила регионы, где спрос восстановился не полностью. Именно там предлагается продлить льготные условия ипотеки. По предварительной оценке, программу планируется оставить в 24 регионах: Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской, Курганской областях.

Программа льготной ипотеки под 6,5 % была принята в разгаре коронавирусной пандемии. Планировалось, что она закончится к концу 2020 года, однако ее продлили до 1 июля 2021 года.

Напомним, осенью 2020 года аналитики «Авито Недвижимость» отметили рост спроса на квартиры в пятиэтажках в Алтайском крае на 41 %.

Катунь24