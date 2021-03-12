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Алтайский край

Катунь24: В барнаульской школе прокомментировали информацию о массовом ухудшении самочувствия учащихся

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

В барнаульской школе прокомментировали информацию о массовом ухудшении самочувствия учащихся11 марта 2021, 16:06

Сегодня, 11 марта 2021 года, учащиеся барнаульской школы № 128 массово пожаловались на ухудшение самочувствия: рвоту, расстройство желудка, температуру.

Фото: pixabay.com

Информация об этом поступила в комитет по образованию Барнаула. Комитет создал комиссию и направил ее в школу. По предварительным результатам проверки выяснилось, что заболевшим были поставлены диагнозы «гастроэнтерит», «расстройство ЖКТ», ОРВИ.

По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет.

В комитете по образованию отметили, что в случае роста числа заболевших некоторые классы будут закрыты на карантин.

Сейчас в школе работают специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ведется эпидемиологическое расследование. На месте также проведут отбор проб (вода, смывы с поверхностей, продукты и т.д.) для проведения лабораторных исследований.

В средней общеобразовательной школе № 128 проходят обучение 1738 учащихся.

Катунь24

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