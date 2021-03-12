Катунь24: В Барнауле выставили на продажу проект 20-этажных башен

В Барнауле выставили на продажу проект 20-этажных башен11 марта 2021, 14:11

Разработанный проект жилого дома пытаются продать в Барнауле. Он состоит из трёх блок-секций по 19-21 этажу и собственной подземной парковки.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Информацией о проекте поделился «Алтайский портал недвижимости». На первых этажах предполагаются помещения для предприятий торговли и бытового обслуживания. В высотке запроектирована 371 квартира, из которых 221 – однокомнатные, 103 – двухкомнатные и 47 – трёхкомнатные. Общая площадь жилых помещений — 19 318 кв. м.

Проектная документация с экспертизой на строительство стоит 3,6 млн рублей. Дом не привязан к какой-либо локации, поэтому будущий собственник сможет его адаптировать для своей территории.

Катунь24