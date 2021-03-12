ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле выставили на продажу проект 20-этажных башен

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

В Барнауле выставили на продажу проект 20-этажных башен11 марта 2021, 14:11

Разработанный проект жилого дома пытаются продать в Барнауле. Он состоит из трёх блок-секций по 19-21 этажу и собственной подземной парковки.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Информацией о проекте поделился «Алтайский портал недвижимости». На первых этажах предполагаются помещения для предприятий торговли и бытового обслуживания. В высотке запроектирована 371 квартира, из которых 221 – однокомнатные, 103 – двухкомнатные и 47 – трёхкомнатные. Общая площадь жилых помещений — 19 318 кв. м.

Проектная документация с экспертизой на строительство стоит 3,6 млн рублей. Дом не привязан к какой-либо локации, поэтому будущий собственник сможет его адаптировать для своей территории.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае определили, как будут развивать туризм до 2035 года

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пьяный барнаулец попытался угнать маршрутный автобус

Мар 12, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Стало известно, какое место занимает Виктор Томенко среди «губернаторов-героев соцсетей»

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину об итогах поездки на Алтай

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar