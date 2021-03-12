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Алтайский край

Катунь24: В барнаульской школе дети массово пожаловались на тошноту

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

В барнаульской школе дети массово пожаловались на тошноту11 марта 2021, 13:41

Сегодня, 11 марта 2021 года, стало известно, что старшеклассники одной из школ Барнаула массово пожаловались на ухудшение самочувствия.

Фото: pixabay.com

По их словам, у них наблюдается тошнота и рвота. Отметим, похожие симптомы встречались ранее и у учащихся других школ города. Тогда врачи диагностировали у учеников ротавирусную инфекцию.

Весной ослабленный организм больше подвержен заражению, поэтому на фоне общего снижения иммунитета заболевания происходят чаще, особенно у детей.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края опровергли информацию о массовом отравлении школьников.

В барнаульской школе дети массово пожаловались на тошноту1 Официальный комментарий Министерство здравоохранения Алтайского края «Информация в СМИ об обращении к медикам более 140 школьников с симптомами отравления не соответствует действительности. Подтверждённых случаев отравления нет. »

Катунь24

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