Катунь24: В России суд запретил ещё три аниме

В России суд запретил ещё три аниме11 марта 2021, 13:32

Речь идет о мультфильмах «Загадка дьявола» и «Токийский гуль», а также комиксе «Класс убийц».

Фото: aminoapps.com

Суд Московского района Санкт-Петербурга вынес решение по административным искам прокурора о запрете на несколько ссылок на сайты с аниме. Теперь к распространению в России запрещены аниме «Загадка дьявола» и «Класс убийц» на сайте YummyAnime, а также аниме «Токийский гуль» и японский комикс (мангу) «Класс убийц» на портале jut.su.

В суде отметили, что такие мультфильмы наносят вред психике, нравственному и духовному развитию подростков. Чтобы не допустить негативного влияния, мультфильмы решили запретить.

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Ранее суды в Петербурге запретили несколько аниме, в том числе «Тетрадь смерти», размещенную на сайте jut.su, «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню», «Натюрморт в серых тонах», «Сладкая жизнь», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь» на сайте YummyAnime, мультфильм «Ложные выводы» на Animepik, а также «Игру Дарвина» с сайта dark-libra.it.

Катунь24