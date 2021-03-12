Катунь24: В Алтайском крае зарегистрировали 121 новый случай заражения COVID-19

В Алтайском крае зарегистрировали 121 новый случай заражения COVID-1911 марта 2021, 11:00

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 105 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 – 12.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 44 926 человек, в т. ч. 3 070 детей. Выздоровели всего 40 160 (+105) человек. Умерло 2 461 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 615 (+12) человек; иные причины смерти – 846 (+0) человек.

По состоянию на 11 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 344 человека.

Кроме этого, 509 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 335, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 105.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 344-509=513.

12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 121 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Бийск, Рубцовск – по 8 заболевших, Солтонский район – 6, Славгород – 5, Камень-на-Оби, Павловский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Локтевский, Поспелихинский, Родинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Советский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 223, Алейск — 685, Алейский район — 273, Алтайский район — 168, Баевский район — 130, Белокуриха — 282, Бийск — 3599, Бийский район — 343, Благовещенский район — 583, Бурлинский район — 342, Быстроистокский район — 90, Волчихинский район — 353, Егорьевский район — 236, Ельцовский район — 33, Завьяловский район — 242, Залесовский район — 277, Заринск — 1317, Заринский район — 189, ЗАТО Сибирский — 79, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 203, Калманский район — 377, Камень-на-Оби — 359, Каменский район — 260, Ключевский район — 262, Косихинский район — 214, Красногорский район — 63, Краснощековский район — 218, Крутихинский район — 188, Кулундинский район — 590, Курьинский район — 234, Кытмановский район — 153, Локтевский район — 638, Мамонтовский район — 273, Михайловский район — 542, Немецкий национальный район — 273, Новичихинский район — 270, Новоалтайск — 1299, Павловский район — 528, Панкрушихинский район — 110, Первомайский район — 845, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 530, Ребрихинский район — 431, Родинский район — 274, Романовский район — 136, Рубцовск — 3089, Рубцовский район — 464, Славгород — 1095, Смоленский район — 196, Советский район — 134, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 114, Суетский район — 30, Табунский район — 187, Тальменский район — 775, Тогульский район — 252, Топчихинский район — 352, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 272, Тюменцевский район — 148, Угловский район — 165, Усть-Калманский район — 168, Усть-Пристанский район — 186, Хабарский район — 125, Целинный район — 208, Чарышский район — 116, Шелаболихинский район — 199, Шипуновский район — 395, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 454 случая – завозные, в т. ч. 190 – из-за рубежа; 26 948 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 44 926 заболевших: 11 797 – у больных внебольничной пневмонией, 25 524 – у заболевших ОРВИ, в 7605 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 239 312 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 149,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4809 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5184 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 11.03.2021 года прививается 68 613 (+1 977) человек, в том числе: 33 953 человека получили первую прививку; 34 660 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24