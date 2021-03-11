Катунь24: Всероссийские соревнования по спидвею прошли в Барнауле

Всероссийские соревнования по спидвею прошли в Барнауле10 марта 2021, 20:12

Ледовый спидвей — один из самых зрелищных видов технического спорта. 16 гонщиков из Тюменской, Омской, Иркутской, Новосибирской областей, а также Красноярского и Алтайского краев вновь выясняли, кто быстрее на льду. Еще три года назад соревнования такого уровня в Барнауле были лишь мечтой энтузиастов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Всероссийские соревнования по спидвею прошли в Барнауле

В каждом заезде участвовали по 4 спортсмена. Среди них был даже чемпион Европы Максим Корчемаха. Он показывал рекордные времена на треке. 8 кругов новосибирец преодолел за 61.03 секунды.

В заключительный день соревнований гонщики так быстро входили в повороты, что в буквальном смысле разбили лед до земли. Из-за этого заезды пришлось закончить досрочно, впрочем на результатах это не отразилось. Победителем личного зачета стал Алексей Утусиков из города Тара Омской области. Из 7 заездов только в одном уступил оппоненту.

В командном зачете кубок ДОСААФ забрала сборная Новосибирской области. А мемориал Германа Титова выиграл Евгений Максимов. За два дня соревнований стадион посетили несколько сотен человек. Переполненные трибуны — хороший знак для организаторов. Не исключено, что в скором времени ледовый спидвей вновь станет одним из самых популярных видов спорта.

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