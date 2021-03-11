Катунь24: В Барнауле откорректировали режим светофора на Красноармейском

В Барнауле откорректировали режим светофора на Красноармейском10 марта 2021, 19:34
Местные жители неоднократно сообщали о неудобствах в соцсетях.
Фото: pixabay.com
Светофор находится на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова.
Ежедневно по утрам на этом участке со стороны съезда с Горы собирается огромная пробка. Это вызвано временным перекрытием улицы Челюскинцев из-за ремонта моста.
Эту информацию ЦУР Алтайского края направил в городскую администрацию. В комитете по дорожному хозяйству, транспорту и связи нашли решение проблемы.
«Увеличена длительность разрешающего сигнала светофора в прямом направлении со стороны Южного тракта на 5–7 секунд», — поясняют в администрации города.
Предполагается, что это позволит усилить пропускную способность участка дороги.