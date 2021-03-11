Катунь24: В Алтайском крае женщина выдумала изнасилование, чтобы оправдаться перед мужем

В Алтайском крае женщина выдумала изнасилование, чтобы оправдаться перед мужем10 марта 2021, 19:12

Теперь она будет вынуждена заплатить штраф.

Фото: pixabay.com

В июле 2020 года в Троицком районе 25-летняя женщина поехала в соседнее село, где в компании распивала алкоголь. Ночью она решила вернуться домой, попросив незнакомого мужчину ее отвезти. После того, как ее муж увидел, что она на чужом автомобиле, будучи пьяной, подъехала к дому, стал предъявлять претензии. Чтобы оправдаться, женщина сообщила ему, что водитель автомобиля ее изнасиловал.

Во время предварительного следствия женщина свою вину признала и в содеянном раскаялась. Суд приговорил ее к выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24