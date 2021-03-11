Катунь24: Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: Российские вузы сыграют ключевую роль в обеспечении страны цифровыми специалистами

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: Российские вузы сыграют ключевую роль в обеспечении страны цифровыми специалистами10 марта 2021, 17:00

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Татарстан провел в Иннополисе совещание «Кадры для будущего».

Фото: pixabay.com

Главной темой обсуждения стала острая нехватка IT-специалистов. Как отметил Чернышенко, по разным оценкам их дефицит от 700 тыс. до миллиона человек. В то же время на фоне стремительной цифровизации именно эти кадры должны строить новую экономику. Ключевую роль, по словам Чернышенко, должны играть российские вузы. Причем обучать нужно не только «чистых айтишников» — все выпускники должны обладать разными цифровыми компетенциями.

«Каждый вуз должен найти свою нишу в подготовке кадров с учетом имеющихся заделов. Не надо бежать во все направления одновременно. Но здесь возникает другой вопрос: „А кто будет их учить?“ Нужно, чтобы преподаватели вузов были конкурентоспособны и превосходили по своим знаниям коллег из высокотехнологичных компаний», — пояснил Чернышенко.

По словам вице-премьера, до 2024 года требуется переподготовить 80 тыс. педагогов.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко поручил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову ввести в каждом вузе должность проректора по цифровой трансформации. Каждый из этих проректоров должен будет разработать программу развития и защитить ее в Минобразования. По данным пресс-службы Алтайского госуниверситета (АлтГУ), там за цифровизацию уже отвечает первый проректор, в Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) вопрос о создании такой должности в стадии решения.

По словам председателя совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, ректора АлтГТУ Андрея Маркова, учебные заведения региона имеют значительный потенциал в решении задач социально-экономического развития края. И прежде всего, как пояснил Марков на заседании правительства региона, это как раз подготовка высококвалифицированных технических кадров для организаций края.

«Кадровый состав ведущих промышленных отраслей края, таких как машиностроение, приборостроение, производство кокса, химических веществ, энергетики, более чем на 50 % состоит из выпускников технического университета. С целью кадрового сопровождения создания новых производств, путем реализации инновационных продуктов, внедрения сквозных цифровых технологий постоянно реализуются программы дополнительного профобразования. Только в 2020 году по заявкам Союза промышленников Алтайского края и Минпромэнерго региона реализованы программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с охватом более 250 человек. В этом году работа продолжается, ключевым моментом таких программ является обеспечение информационной безопасности за счет внедрения платформ на основе отечественного ПО», — пояснил Марков.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, цифровая экономика, цифровое будущее — это то, что может к 2035 году до неузнаваемости изменить весь мир. Глава региона отметил, что базовые отрасли будут функционировать, производить продукцию и обеспечивать потребности общества.

«Но формы взаимодействия, искусственный интеллект и все, что связано с такого рода инновациями, конечно, жизнь поменяет серьезно», — резюмировал губернатор Томенко.

Катунь24