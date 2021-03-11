Катунь24: В Алтайском Заксобрании предложили не наказывать граждан за заготовку сухостоя

В Алтайском Заксобрании предложили не наказывать граждан за заготовку сухостоя10 марта 2021, 14:01

Заместитель председателя АКЗС Сергей Серов объяснил, почему граждан продолжают привлекать за заготовку сухостоя.

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По словам Сергея Серова, дело в том, что есть существенные отличия между тем, как люди в обычной жизни понимают понятие «валежник» и как термин трактуется в официальных документах.

«Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации валежником считаются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе или снеговале. Сухостойные деревья — это усохшие, но стоящие на корню деревья. Сухостойные деревья валежником не являются. Рубка сухостойных деревьев без разрешительных документов квалифицируется как хищение, уничтожение или повреждение государственного имущества. В зависимости от размера причиненного ущерба при заготовке сухостоя наступает административная или уголовная ответственность», — объяснил зампред АКЗС.

Комитет АКЗС по аграрной политике и природопользованию направил письмо председателю комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову с ходатайством изменить определение термина «валежник» в законах и отнести к недревесным лесным ресурсам сухостойные деревья. Отмечается, что вопрос пока не решён, поэтому заготавливать сухостойные деревья в качестве валежника нельзя.

В 2020 году в Алтайском крае было выявлено 316 фактов присвоения ветровальной и сухостойной древесины.

Катунь24