Катунь24: В Барнауле продолжают ремонтировать дороги с использованием холодного асфальта

В Барнауле продолжают ремонтировать дороги с использованием холодного асфальта10 марта 2021, 13:49

Таким методом дорожники планируют отремонтировать в 2021 году больше 180 м2 дорог на сумму около 550 тысяч рублей.

Фото: Администрация Барнаула

В пресс-службе администрации уточняют, что ремонт начался в последних числах февраля с проблемного участка на Павловском тракте. Всего отремонтируют 26 участков.

Как пояснили в мэрии, в первую очередь в порядок приводят наиболее важные участки дорожно-транспортной сети, где необходимо срочно устранить повреждения.

Работы будут проводиться во всех районах города. Дорожники заасфальтируют поврежденные участки на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Власихинской, Просторной, Воровского, Северо-Западной, Фурманова, проспекте Строителей и др.

Сегодня, 10 марта, бригада рабочих будет работать на Змеиногорском тракте в районе пересечения с ул. Широкая просека.

«Технология позволяет производить ремонт покрытия холодным асфальтом при низких температурах. В отличие от традиционного горячего асфальта, этот материал содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды. Необходимо предварительно подготовить основание для укладки асфальта: участок очищается, нагревается газовой горелкой, после чего удаляются остатки воды из подготовленной ямы. Битумом покрываются поверхности, которые будут примыкать к обновленному слою. Затем засыпается холодный асфальт и тщательно утрамбовывается», — отметили в администрации.

Холодный асфальт производится на собственном асфальтобетонном заводе, котороый входит в структуру МБУ «Автодорстрой». На период межсезонья было заготовлено 36 тонн.

К текущему ремонту с использованием горячего асфальтобетона МБУ «Автодорстрой» приступит при наступлении благоприятных погодных условий, положительной среднесуточной температуры воздуха выше 5 градусов тепла и высыхании дорожного покрытия.

Катунь24