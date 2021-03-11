Катунь24: Выплаты получили родственники 6 алтайских медиков, погибших от коронавируса

Выплаты получили родственники 6 алтайских медиков, погибших от коронавируса10 марта 2021, 13:36

Страховки за смерть 6 медиков с COVID-19 выплатили в Алтайском крае. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Фото: pixabay.com

По его словам, расследование ещё по четырём случаям находится на стадии завершения. Связь смерти с исполнением профессиональных обязанностей врачей устанавливается межведомственной комиссией. В неё входят специалисты Роспотребнадзора, ФСС и профсоюз работников здравоохранения.

Страхованию жизни подлежат врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой медицинской помощи. Смерть медработника от коронавируса оценивается в 2,75 млн рублей.

Катунь24