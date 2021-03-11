Катунь24: В России решили наказывать исполнителей услуг ЖКХ за неверные начисления в частных домах

В России решили наказывать исполнителей услуг ЖКХ за неверные начисления в частных домах10 марта 2021, 12:01

С соответствующей инициативой выступило правительство. Этот законопроект депутаты рассмотрят на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

На сегодняшний день Жилищным кодексом предусмотрена ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчёта платы за такую услугу перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. Но авторы документа поясняют, что ответственность исполнителя за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома не урегулирована законодательством. Это может ограничить права и законные интересы собственников жилых домов.

Правительство предлагает установить ответственность исполнителя коммунальной услуги также и перед собственником жилого дома за нарушение порядка расчёта платы за коммунальную услугу. Как отметили разработчики законопроекта, предлагаемое регулирование позволит обеспечить защиту прав и законных интересов собственников, проживающих в частных домах, пишет «Парламентская газета».

Катунь24