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Алтайский край

Катунь24: В России получить выплаты по уходу за инвалидами станет проще

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

В России получить выплаты по уходу за инвалидами станет проще10 марта 2021, 11:23

Новый порядок оформления выплат вступает в силу 10 марта.

Фото: pixabay.com

Гражданам больше не придется подтверждать, что они не работают и не получают никаких доходов. Все эти сведения ПФР запросит в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

На сегодняшний день на компенсацию по уходу за инвалидом или пожилым родственником,  которому требуется постоянная помощь или исполнилось 80 лет, могут рассчитывать только неработающие люди, которые не получают пособие по безработице, пенсию или вознаграждение за опеку. Отсутствие дохода им необходимо доказывать справками, как и смену места жительства подопечного.

Правительство РФ решило упростить порядок оформления выплат по уходу за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) и престарелыми гражданами. Направить заявление на получение выплаты можно в электронной форме. На компенсацию по уходу за инвалидом вправе рассчитывать как члены семьи, так и приглашенные помощники. Документы, удостоверяющие личность опекуна, его возраст и гражданство, не требуются.

Компенсацию по уходу за инвалидом теперь могут получить как члены семьи, так и приглашенные помощники. Сведения, необходимые для получения выплаты, территориальные органы ПФР будут получать с помощью федеральных информационных систем. Тем, кто ухаживает за инвалидом, не нужно будет собирать справки, если подопечный изменит место жительства.

Заявление от нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода может быть представлено не только самим нетрудоспособным гражданином, но и лицом, которое будет осуществлять за ним уход.

«Очень важно, что россияне теперь не будут собирать бумаги для получения этой выплаты», — сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

Он поддерживает упрощение процедуры за счёт электронного документооборота между федеральными информационными системами, где содержатся все необходимые для выплаты сведения.

Катунь24

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