Катунь24: В Алтайском крае за сутки выявили 124 новых случая заражения COVID-19

В Алтайском крае за сутки выявили 124 новых случая заражения COVID-1910 марта 2021, 10:40

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 104 пациента, умерло 11 человек, от COVID-19 – 10.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 44 805 человек, в т.ч. 3 064 детей. Выздоровели всего 40 055 (+104) человек. Умерло 2449 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1603 (+10) человека; иные причины смерти – 846 (+1) человек.

По состоянию на 10 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 352 человека.

Кроме этого, 515 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 342, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 107.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 352-515=499.

43 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

438 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 124 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск – 11, Рубцовск – 10, Камень-на-Оби – 9, Бийский, Мамонтовский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Кулундинский район – 4, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Павловский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Благовещенский, Ключевский, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алейский, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 196, Алейск — 684, Алейский район — 273, Алтайский район — 168, Баевский район — 130, Белокуриха — 282, Бийск — 3591, Бийский район — 342, Благовещенский район — 582, Бурлинский район — 341, Быстроистокский район — 90, Волчихинский район — 352, Егорьевский район — 236, Ельцовский район — 33, Завьяловский район — 242, Залесовский район — 277, Заринск — 1314, Заринский район — 188, ЗАТО Сибирский — 79, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 203, Калманский район — 375, Камень-на-Оби — 355, Каменский район — 260, Ключевский район — 261, Косихинский район — 213, Красногорский район — 63, Краснощековский район — 217, Крутихинский район — 186, Кулундинский район — 588, Курьинский район — 233, Кытмановский район — 153, Локтевский район — 635, Мамонтовский район — 271, Михайловский район — 542, Немецкий национальный район — 272, Новичихинский район — 270, Новоалтайск — 1297, Павловский район — 524, Панкрушихинский район — 109, Первомайский район — 843, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 527, Ребрихинский район — 427, Родинский район — 271, Романовский район — 136, Рубцовск — 3081, Рубцовский район — 462, Славгород — 1090, Смоленский район — 196, Советский район — 133, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 108, Суетский район — 30, Табунский район — 186, Тальменский район — 774, Тогульский район — 251, Топчихинский район — 349, Третьяковский район — 173, Троицкий район — 272, Тюменцевский район — 148, Угловский район — 164, Усть-Калманский район — 168, Усть-Пристанский район — 185, Хабарский район — 124, Целинный район — 207, Чарышский район — 115, Шелаболихинский район — 197, Шипуновский район — 394, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 454 случая – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 26 865 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 44 805 заболевших: 11 760 – у больных внебольничной пневмонией, 25 442 – у заболевших ОРВИ, в 7603 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 234 503 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 150,34 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2771 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2998 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 10.03.2021 года прививается 66 636 (+1 677) человек, в том числе: 36 023 человека получили первую прививку; 30 613 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24