Катунь24: В пригороде Барнаула пройдут продовольственные ярмарки

В пригороде Барнаула пройдут продовольственные ярмарки10 марта 2021, 10:14

Торговые площадки откроются в субботу, 13 марта 2021 года.

Фото: pixabay.com

В продаже будут мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, масло, сахар и другая продукция.

Жители Индустриального района смогут купить продукцию на улице Балтийской, 116 и на улице Новосибирской, 16в (микрорайон Новосиликатный).

В Ленинском районе площадки развернут в поселке Научный Городок.

В Октябрьском районе ярмарка пройдет на проспекте Ленина, 152.

В Центральном районе покупки можно будет сделать на улице Центральной, 65а (село Лебяжье) и на улице Водников, 11 (микрорайон Затон).

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00.

В целях профилактики коронавирусной инфекции организаторы ярмарки просят соблюдать масочный режим, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Подробности можно уточнить по телефону (3852) 37-04-64.

Катунь24