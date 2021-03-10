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Алтайский край

Катунь24: Волонтеры акции «Мы вместе» поздравили медицинских работников ковидного госпиталя

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Волонтеры акции «Мы вместе» поздравили медицинских работников ковидного госпиталя09 марта 2021, 21:13

Поздравления и цветы от волонтеров также получили ветераны Великой Отечественной войны и работницы железной дороги. 

Фото: Катунь 24

Инициативу волонтеров поддержали и мужчины, работающие в пятой городской больнице. Сокоординатор акции «Мы вместе» Сергей Войтюк отметил, что они помогли передать подарки и поздравления персоналу и девушкам-волонтерам, работающим в госпитале.

Пятая городская больница — один из главных ковидных госпиталей региона. Здесь медики и волонтеры ежедневно борются за жизни больных, многие из них подолгу не видят родных и близких. Поэтому волонтеры акции и решили сделать приятное женской половине горбольницы в честь первого праздника весны.

 

Катунь24

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