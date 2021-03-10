Катунь24: В Алтайском крае полным ходом идёт подготовка к международному фестивалю «Сибирская Масленица»

В Алтайском крае полным ходом идёт подготовка к международному фестивалю «Сибирская Масленица»09 марта 2021, 20:23

«Сибирская Масленица» — один из самых значимых фестивалей в сфере событийного туризма Алтайского края. Он имеет межрегиональный и даже международный характер.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае полным ходом идёт подготовка к международному фестивалю «Сибирская Масленица»

В этом году долгожданное событие состоится 13 марта на ипподроме «Сибирского подворья» в селе Новотырышкино. Фестиваль воплощает множество русских масленичных традиций. В том числе конные бега и заезды русских троек.

Программа фестиваля посвящена сохранению народных традиций. Она включает конкурс по созданию масленичных чучел. Работы победителей прошлых лет собраны в резиденции «Сибирская Масленица». Все куклы выполнены из подручных материалов: газеты, бересты и даже из палочек от мороженого. Традиционно в Масленицу чучело сжигают, но на работы победителей рука не поднимается.

Кроме того в программе традиционные угощения блинами, выступление фольклорных коллективов, катания на бубликах, столб с призами, фотозоны с традиционными костюмами. И, конечно, широкий хоровод со сжиганием чучела Масленицы. Праздник пройдёт 13 марта с 12 до 18 часов.

Катунь24