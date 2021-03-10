Катунь24: В России решили ограничить рекламу фастфуда

В России решили ограничить рекламу фастфуда09 марта 2021, 20:07

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин считает, что днём такой рекламы быть не должно.

Фото: pixabay.com

Соответствующее письмо он направил в Министерство здравоохранения, пишет RT.

Петунин призвал запретить рекламу фастфуда в печатных СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, а также на телевидении и радио с 8:00 до 23:00.

Общественник отметил, что рестораны быстрого питания имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения продукции. Из-за этого для многих россиян регулярное посещение данных заведений стало своего рода стилем жизни.

Катунь24