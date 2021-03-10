Катунь24: В Алтайском крае зарплата за год выросла на 7,2 %

В Алтайском крае зарплата за год выросла на 7,2 %09 марта 2021, 19:09

По итогам 2020 года заработная плата в Алтайском крае составила 29 983 рубля. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Фото: pixabay.com

Таким образом, по сравнению с 2019 годом оплата труда выросла на 7,2 %. Рост реальной заработной платы обеспечен на 3,6 % (по России — на 2,5 %). Темп роста среднемесячной заработной платы по региону (107,2 %) превысил среднероссийский показатель (106,7 %), что способствовало сокращению отставания Алтайского края по номинальной заработной плате на 0,3 процентных пункта.

В организациях растениеводства и животноводства, охоты и предоставлении услуг в этих областях, лесоводства и лесозаготовок, производства резиновых и пластмассовых изделий, деятельности транспорта, почтовой связи и курьерской деятельности, по операциям с недвижимым имуществом заработная плата возросла более чем на 10 %. Такой же рост отмечен в областях образования, здравоохранения и социальных услуг. Во всех перечисленных отраслях работает свыше 212 тысяч человек, или 37,3 % от среднесписочной численности работников по региону.

Стабильно растет заработная плата в организациях сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли. В декабре 2020 года она составила 27,8 тысячи и 25,6 тысячи рублей соответственно. В этой сфере трудится 121,3 тысячи человек, или 21,3 % от среднесписочной численности работников по Алтайскому краю.

В отраслях социальной сферы по итогам 2020 года размер заработной платы и темпы роста составили 32 668 рублей (112,3 %), в образовании — 25 923 рубля (110,1 %), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 24 797 рублей (106,2 %).

Правительство Алтайского края реализует комплекс мер, направленных на повышение уровня заработной платы. В бюджетном секторе проводят индексацию заработной платы, обеспечивают выплаты зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда и сохраняют достигнутые соотношения заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с указами президента России. В реальном секторе экономики комплекс мер реализуют за счет регионального соглашения, территориальных трехсторонних соглашений и других мероприятий.

В крае предусмотрены обязательства работодателей по обеспечению темпов роста средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики на 110, 115 и 120 % в зависимости от уровня заработной платы. Это обязательство заключено в региональном соглашении между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и правительством Алтайского края на 2021 год. Во всех муниципальных образованиях региона ежегодно принимают территориальные трехсторонние соглашения. В них устанавливают обязательства работодателей по аналогичному повышению заработной платы.

Катунь24