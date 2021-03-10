Катунь24: В России начнется постоянный мониторинг цен на товары и услуги

В России начнется постоянный мониторинг цен на товары и услуги09 марта 2021, 18:52

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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По сообщению «Интерфакс», за министерствами и ведомствами будет закреплен перечень товаров и услуг, стоимость которых они будет отслеживать в случае экстренного роста. В случае рисков подорожания ведомства смогут принять оперативные меры.

В правительстве отмечают, что такой инструмент контроля позволит наладить регулярный анализ рынка, прогнозировать риски подорожания значимой категории продукции и принимать меры для сдерживания цен.

Принятая мера также поможет снизить темп роста инфляции: за январь-февраль 2021 года цены в России выросли на 1,6 % процента. В декабре 2020 года решением правительства РФ была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары и услуги.

Катунь24