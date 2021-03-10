Катунь24: В Барнауле начали расчищать решётки ливневой канализации

В Барнауле начали расчищать решётки ливневой канализации09 марта 2021, 17:37

С начала марта барнаульские дорожники начинают работы по вскрытию дождеприёмных колодцев. Решётки очищают от наледи, скопления грязи и мусора вручную.

Фото: администрация Барнаула

Постоянный мониторинг состояния ливневой канализации и её прочистка ведётся сотрудниками МБУ «Автодорстрой» в течение всего весенне-летнего сезона.

По состоянию на 9 марта в Барнауле уже прочищены 168 ливнеприёмных решёток. Работы начались с самых проблемных мест в городе. Завершена очистка ливнёвки на улице Малахова в районе транспортной развязки на пересечении с Павловским трактом, прочищены колодцы на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, на пересечении улицы Попова и Энтузиастов, на пересечении проспекта Красноармейского с улицами Партизанской, Никитина, Анатолия, Интернациональной, Пролетарской, Партизанской, Чернышевского и других участков.

Как рассказали в администрации Барнаула, к концу марта дорожники намерены завершить очистку всех дождеприёмников и водопропускных труб, находящихся на обслуживании муниципального учреждения.

Катунь24