Катунь24: В Барнауле пройдет православная пробежка

В Барнауле пройдет православная пробежка09 марта 2021, 17:11
14 марта 2021 года, в Прощеное воскресенье, в краевой столице состоится православная пробежка.
Фото: Катунь 24
Принять участие в забеге может любой желающий даже без спортивной физической подготовки. Старт в 12:15 от храма Александра Невского. Протяженность маршрута составит 3 км 700 м.
«В 12:00 состоится молебен о здравии всех участников забега», — отметил Александр Микушин, священник Покровского кафедрального собора.
Участие в пробежке бесплатное. По окончании всех угостят чаем и домашними блинами.
Адрес: Антона Петрова, 221 (храм святого благоверного князя Александра Невского).
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