Катунь24: В Барнауле пройдет православная пробежка

В Барнауле пройдет православная пробежка09 марта 2021, 17:11

14 марта 2021 года, в Прощеное воскресенье, в краевой столице состоится православная пробежка.

Фото: Катунь 24

Принять участие в забеге может любой желающий даже без спортивной физической подготовки. Старт в 12:15 от храма Александра Невского. Протяженность маршрута составит 3 км 700 м.

«В 12:00 состоится молебен о здравии всех участников забега», — отметил Александр Микушин, священник Покровского кафедрального собора.

Участие в пробежке бесплатное. По окончании всех угостят чаем и домашними блинами.

Адрес: Антона Петрова, 221 (храм святого благоверного князя Александра Невского).



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Священник Александр Микушин (@aleksandr_mikushin)

Катунь24