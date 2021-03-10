Катунь24: В России в четыре раза увеличили штрафы за неповиновение полицейским

В России в четыре раза увеличили штрафы за неповиновение полицейским09 марта 2021, 14:37

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который увеличивает штрафы для митингующих за неповиновение полиции.

Фото: pixabay.com

Вместо 500-1000 рублей за неповиновение полиции (Росгвардии, ФСБ, государственной охраны и учреждений уголовно-исполнительной системы (к ним относятся СИЗО, тюрьмы, колонии и т.д.) теперь придется заплатить от двух до четырёх тысяч рублей. Это установлено поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступают в силу 7 марта.

Также введено новое альтернативное наказание — обязательные работы на срок до 120 часов. Вместо штрафа или работ нарушителей могут арестовать на 15 суток.

Кроме этого увеличены штрафы для должностных лиц за неповиновение сотрудникам ФСБ и госохраны, теперь им за это придется заплатить 5-10 тысяч рублей. Юридические лица, которые не выполняют требований представителей ФСБ, заплатят 30-70 тысяч рублей, а за неподчинение сотрудникам госохраны — 30-40 тысяч рублей.

Стали больше штрафы и за повторные нарушения по этому составу: граждане теперь будут платить 10-20 тысяч рублей (ранее — пять тысяч), должностные лица — 20-40 тысяч рублей (было 10-20 тысяч), юридические лица — 70-200 тысяч рублей (было 50-100 тысяч).

Появился новый состав правонарушения для организаторов митингов, пикетов и шествий. Если они нарушат установленный порядок сбора, возврата или перечисления в бюджет или расходования денег на проведение публичного мероприятия, либо не предоставят властям отчёт о таких расходах, их ждут санкции. За это организаторам, если они имеют статус физлица, могут выписать штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Если организатор является должностным лицом, то штраф составит 20-40 тысяч рублей, а если юрлицом — 70-200 тысяч рублей. Кроме этого возможны штрафы для тех, кто был не вправе перечислять деньги на проведение митинга: с таких граждан взыщут 10-15 тысяч рублей штрафа, с должностных лиц — 15-30 тысяч рублей, с юридических лиц — 50-100 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».

Катунь24