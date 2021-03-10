Катунь24: В России решили выдавать маткапитал на любые нужды живыми деньгами

В России решили выдавать маткапитал на любые нужды живыми деньгами09 марта 2021, 13:54

С таким предложением выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Фото: pixabay.com

Сейчас маткапитал можно потратить на приобретение жилья, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери. Депутат предлагает разрешить расходовать эти средства на любые нужды.

«В Украине вообще до известных событий маткапитал выдавали живыми деньгами. Это и моя позиция. На фоне того, в какую пыль превращаются демографические показатели, абсолютно очевидно, что придираться к людям из-за бумажек не стоит», — заявил Шеин журналистам URA.RU.

По его словам, «нет ничего страшного в том», что люди потратят средства на свои нужды и не будут об этом «жёстко отчитываться».

За расширение возможностей маткапитала выступила и депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Я думаю, что было бы замечательно, если бы материнский капитал можно было бы использовать на приобретение автомобиля. Об этом говорят общественники, об этом говорят многодетные семьи. Особенно автомобиля для многодетной семьи, что очень актуально для современных условий жизни», — сказала она.

Катунь24