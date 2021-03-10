Катунь24: В России решили сажать в тюрьму за фейки о повышении цен

В России решили сажать в тюрьму за фейки о повышении цен09 марта 2021, 13:01

Депутаты Госдумы планируют бороться с распространителями фейковых сообщений, провоцирующих панику, ажиотажный спрос и рост цен на определенные продукты.

Фото: pixabay.com

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые продукты: мясо, рыбу, яйца, сахар, масло, а также за распространение умышленных ценовых фейков, которые провоцируют резкий скачок цен на эти товары.

Выборный отметил, что нередко бывают ситуации, когда недобросовестные продавцы распространяют фейковые сообщения для создания ажиотажа вокруг товара, а после поднимают на него цены из-за высокого спроса.

В качестве наказания предусмотрен штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц – от 500 до 800 тысяч рублей.

В ближайшее время законопроект планируют внести в нижнюю палату российского парламента, пишут «Известия».

Катунь24