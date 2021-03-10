Катунь24: В администрации Барнаула назначили двух руководителей

В администрации Барнаула назначили двух руководителей09 марта 2021, 11:25

С 9 марта 2021 года должность заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям занимает Андрей Федоров, должность заместителя по городскому хозяйству — Сергей Пашковский, сообщили в городской администрации.

Фото: barnaul.org

Федоров Андрей Алексеевич родился 27 апреля 1987 года в Барнауле. Окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2009 году начал работать на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе экономистом по планированию. В органах местного самоуправления города Барнаула работает с ноября 2009 года, был ведущим специалистом управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района, а после заместителем главы администрации города по городскому хозяйству администрации города Барнаула.

Андрей Федоров награжден почетной грамотой администрации города Барнаула в 2015 году, в 2018 году поощрен благодарностью губернатора Алтайского края.

Пашковский Сергей Николаевич родился 26 ноября 1987 года в городе Новый Уренгой Тюменской области. Окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Больше 9 лет работал в администрации Железнодорожного района города Барнаула. Был специалистом 1 категории управления коммунального хозяйства, а после первым заместителем главы администрации района.

Награжден почетной грамотой администрации города в 2017 году и поощрен благодарностью губернатора Алтайского края в 2018 году.

Катунь24