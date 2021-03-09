Катунь24: Врач объяснила, как правильно есть фрукты

Врач объяснила, как правильно есть фрукты08 марта 2021, 17:38

Главный врач клиники «Риммарита», терапевт, диетолог Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik рассказала, что фрукты, съеденные в неподходящее время, могут навредить организму.

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По словам эксперта, нельзя заменять обычный приём пищи фруктами, так как подобные эксперименты нарушают липидный и углеводный обмен в организме. Особенно опасно делать это по вечерам. Утолять голод фруктами по вечерам нельзя, так как таким образом можно довести организм до гормонального сбоя, ведущего к набору веса.

Есть фрукты во второй половине дня нежелательно, считает Римма Мойсенко. Лучше включать их в рацион в первые часы после завтрака, комбинируя их с другими продуктами.

«Можно съесть жёсткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причем через час-полтора после завтрака. Если в качестве второго завтрака, то это может быть фрукт с какой-то ещё добавкой, например, груша со свеклой или яблоко с морковью», – посоветовала врач.

По её мнению, фрукты именно в сочетании с овощами превращаются в ценный и питательный продукт.

Катунь24