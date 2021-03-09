Катунь24: Врач рассказал, кому стоит отказаться от главного блюда Масленицы

Врач рассказал, кому стоит отказаться от главного блюда Масленицы08 марта 2021, 13:13

Традиционное блюдо масленичной недели — блины — могут оказаться причиной проблем со здоровьем. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с радио Sputnik рассказала, как избежать их.

Фото: pixabay.com

По словам медика, противопоказанием является наличие в стадии обострения таких заболеваний, как панкреатит, холецистит, в том числе бескаменный, язвенная болезнь желудка, а также гастрит.

«Причина в том, что блины – это свежая выпечка, они вызывают высокое напряжение ферментных систем. Блины могут привести и к обострению других фоновых заболеваний», – пояснила Нурия Дианова.

Также врач советует не есть блины горячими, так как такая пища будет тяжёлой для желудка. Кроме того, лучше не добавлять большое количество масла в тесто, не промасливать блины при жарке, потому что большое количество жиров способствует нарушению пищеварения.

«Девушкам достаточно двух-трех блинов за один прием пищи, мужчинам – трех-четырех в зависимости от массы тела. Это наиболее безопасный вариант для всех», – считает эксперт.

Также Нурия Дианова обратила внимание и на начинку блинов. По её словам, самая выигрышная начинка – белковая, то есть мясная. Худший вариант – это блины со сметаной, вареньем или сгущёнкой, так как после таких блинов повысится уровень глюкозы.

Катунь24