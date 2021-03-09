Катунь24: Вреднее сигарет: онколог рассказал об опасности колбасы

Вреднее сигарет: онколог рассказал об опасности колбасы08 марта 2021, 12:15

Главный онколог «СМ-Клиника», д. м. н., профессор Александр Серяков в разговоре с агентством «Прайм» рассказал, почему колбаса может быть опаснее, чем сигареты.

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По словам врача, 50 граммов сырокопчёного продукта по канцерогенности равняется целой пачке сигарет. Согласно исследованиям, ежедневное употребление 50 граммов таких продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18%.

Эксперт отмечает, что к канцерогенам первой группы относятся не только колбасы, но и переработанное мясо в целом — сосиски, сардельки, ветчина и мясные консервы. Однако, отметил Серяков, особый вред для здоровья может нанести именно копчёная колбаса, так как при копчении выделяется дым, содержащий множество вредных веществ.

Следящие за здоровьем россияне должны задуматься о процессе приготовления мяса, предупредил медик. Основным фактором опасности являются мясные продукты, подвергнувшиеся любой обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса — термическая обработка, копчение, консервация или соление.

Катунь24