Катунь24: Вячеслав Франк поздравил жительниц Барнаула с Международным женским днём

Вячеслав Франк поздравил жительниц Барнаула с Международным женским днём08 марта 2021, 10:49

Поздравление главы Барнаула Вячеслава Франка опубликовали на официальном сайте города.

«Дорогие жительницы города Барнаула!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!

В первые дни весны мы отмечаем праздник, наполненный особой добротой и радостью, солнечным светом, восхищением и нежностью к прекрасной половине человечества. Вы – заботливые матери и любящие жены, ответственные сотрудники и талантливые руководители, умеете учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к решению сложных задач.

Сегодня жительницам краевой столицы по праву принадлежит важная роль в решении большинства социальных вопросов. Вы уделяете большое внимание духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, принимаете непосредственное участие в реализации социально-значимых проектов.

Вы создаете тепло домашнего очага, окружаете заботой родных и близких, сохраняя незыблемыми жизненные ценности – любовь и семью.

Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть любовь родных и близких оберегает вас от всех невзгод. Будьте счастливы!»